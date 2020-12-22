أعلنت وكيل وزارة الإعلام منيرة الهويدي تشكيل فريق عمل لتطوير البرامج الإذاعية والتلفزيونية ومراجعتها وتنسيقها وجعلها أكثر ارتباطا مع المتلقي.

وقالت الهويدي في تصريح صحفي اليوم إن هذا الفريق المشكل بناء على توجيهات وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري مهمته تطوير المنتج البرامجي الكويتي شكلا ونوعا وقيمة بهدف تقديم محتوى متميز للمشاهدين والمستمعين.

وأوضحت أن الفريق سيكون من اختصاصاته دراسة الدورات البرامجية في التلفزيون والإذاعة واعداد آلية لها وتقييمها لناحية المضمون والشكل تماشيا مع سياسة الإعلام الرسمي الكويتي إضافة إلى متابعة أداء قنوات التلفزيون ومحطات الإذاعة وما يعرض فيها من برامج ومواد مختلفة.

وأكدت الهويدي أن التطوير بوزارة الإعلام سيكون مستمرا ووفق منهجية واضحة ومتماشية مع أهداف الوزارة وبرنامج عمل الحكومة ورؤية (كويت جديدة 2035) اضافة إلى الإرتقاء بالعنصر البشري وتطوير إمكاناته الفنية وتحسين المحتوى الإعلامي للبرامج في إذاعة وتلفزيون دولة الكويت.