أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية استمرارها بصرف الدعم المقرر للعمالة الوطنية وأصحاب العمل دون توقف لجميع مستحقيه مع الدعم المقرر لهم عن شهر يناير 2021.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن استمرار الصرف يأتي بناء على توجيهات وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج بإجراء التسويات المالية اللازمة بهذا الخصوص.

وأضافت أن ذلك يأتي حرصا على استمرار صرف الدعم المالي المقرر للعاملين في الجهات غير الحكومية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء وتجنب الاسباب التي تؤدي الى وقف صرف الدعم عنهم.

وعن ما أثير بشأن وقف رواتب أصحاب المشاريع الصغيرة المسجلين على الباب الخامس بسبب انتهاء التراخيص التجارية ووجود فجوة بين انتهائها وتاريخ تجديدها قالت الهيئة إن “سريان ترخيص مزاولة النشاط أحد شروط صرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب العمل”.

وأوضحت “أنه بناء على توجيهات وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج وحرصا على متابعة التنسيق بين الهيئة مع وزارة التجارة والصناعة في ذلك الشأن فإن وزارة التجارة أفادت بأن جميع التراخيص التجارية تعتبر سارية حتى 23 ديسمبر الحالي إعمالا لقرار وزير التجارة (رقم 107 لسنة 2020)”.

وذكرت أنها تولت اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو صرف الدعم المقرر للعمالة الوطنية سواء أصحاب المشاريع الصغيرة أو من تنطبق عليهم ذات الحالة وذلك من تاريخ وقف الصرف عنهم باعتبار أن جميع التراخيص التجارية سارية دون فجوة زمنية بين انتهائها وتاريخ تجديدها.

وأكدت حرص الوزير المدلج على تذليل كل العقبات التي تواجهه المواطن الكويتي واهتمامه بالتنسيق والتواصل بين جميع الجهات المعنية لازالة أي معوقات وانهاء الاجراءات اللازمة لصرف الدعم المقرر للعاملين في الجهات غير الحكومية.