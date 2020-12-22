محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 23 ديسمبر 2020

22 ديسمبر، 2020
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
23 ديسمبر 2020

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة في وقت لاحق .

ليلاً:
مائل للبروده الى بارد و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 23°
الحرارة الصغرى: 08&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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