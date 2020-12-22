حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 23 ديسمبر 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء

حالة الطقس

نهارًا:

معتدل و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة في وقت لاحق .



ليلاً:

مائل للبروده الى بارد و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 23°

الحرارة الصغرى: 08°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.