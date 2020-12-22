أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الثلاثاء عن تحرير 9 مخالفات لشركات ومحلات تبيع مواد انشائية وحديد خالفت القانون برفعها اسعار الحديد رفعا مصطنعا.

وأكد مدير الرقابة التجارية بالوزارة عبدالرحمن المطيري في بيان صحفي أن فرق التفتيش تمكنت خلال جولاتها اليومية من تحرير 9 مخالفات لشركات تعمدت رفع سعر بيع الحديد رفعا مصطنعا مشيرا الى أنه يتم حاليا استكمال الاجراءات لتحويلها الى الجهات المختصة.

وأهاب المطيري بالجميع ضرورة التزام القانون محذرا من ان “الوزارة وفرقها التفتيشية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه استغلال المستهلك ورفع الأسعار دون مبرر”.

وشدد على أن وزارة التجارة لن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالف وتوقيع أقصى العقوبات المقرة قانونا لكل من يحاول رفع الأسعار بشكل مخالف.

وأكد أن “استغلال المواطنين والمقيمين باللجوء إلى وسائل التفافية أمر مرفوض” مبينا ان مفتشي الوزارة على أهبة الاستعداد دائما لوضع حد لمثل هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها.