أكدت سفارة دولة الكويت لدى السعودية اليوم الاربعاء أن الحدود البرية الكويتية ‏مغلقة التزاما بقرار مجلس الوزراء الصادر في 21 ديسمبر الجاري والمتضمن تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية حتى نهاية يوم الأول من يناير المقبل.

و‏حثت السفارة في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه كافة المواطنين الكويتيين المتواجدين في المملكة على ‏عدم تحمل مشقة السفر الى الحدود بسبب اغلاق المنافذ والانتظار حتى تسمح السلطات المعنية ويصدر بيان بذلك مع ‏الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنتها السلطات المعنية في السعودية للحد من انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

كما دعت السفارة كافة المواطنين إلى التواصل معها على هاتفي الطوارئ التاليين في حال الحاجة إلى أي مساعدة. 00966500554256 طوارئ السفارة في الرياض 00966535571133 طوارئ القنصلية بجده .