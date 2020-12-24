أعلنت وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة رنا الفارس اعتماد اللجنة العليا للتخطيط بالبلدية لائحة البناء بجميع جداولها المختلفة تمهيدا لرفعها إلى المجلس البلدي خلال أسبوع من تاريخه.

وأضافت الفارس في تصريح صحافي عقب ترؤسها اجتماع اللجنة اليوم الاربعاء بحضور مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي ورؤساء القطاعات في البلدية أن هذا الإنجاز تحقق بعد انتظار 4 سنوات.

واكدت اهمية الاعتماد في دعم المشاريع التي لها الأثر الأكبر في دعم الاقتصاد وتشجيع الحركة الاقتصادية بالكويت في ظل الظروف الحالية وجائحة فيروس كورونا.

وأشادت بتعاون وجهود مدير عام البلدية لتحقيق هذا الانجاز علاوة على وضع أولوية لمناقشة لوائح بلدية الكويت وعددها 17 لائحة والتأكيد على أهمية انجازها لاقرارها من قبل المجلس البلدي خلال الفترة القادمة.

وبينت أنها تحرص على حضور اجتماعات اللجنة بشكل دائم لأن كل الرؤى ووجهات النظر التي يتم طرحها في مثل هذه الاجتماعات تستحق أن توضع قيد الدراسة والبحث وهذا الأمر سيسهم في اتخاذ القرار وتطبيقه بسلاسة.

وقالت الفارس “كلنا في قارب واحد وأي ملاحظة يتم رفعها الهدف منها تقويم العمل” معربة عن فخرها وسعادتها بما تحقق في بلدية الكويت من طفرة ونقلة نوعيه بفضل تعاون الكوادر الوطنية في الجهاز التنفيذي لا سيما أن “بلدية الكويت تزخر بالخبرات والكفاءات التي تعمل بروح الفريق الواحد”.

وكان الاجتماع تناول أبرز ما نفذ من مراحل التراخيص الإلكترونية الخاصة برخص البناء والإعلانات والمخطط المساحي والرأي التنظيمي لإنجاز المعاملات وتقديم خدمات أفضل دون الحاجة الى مراجعة البلدية من خلال تفعيل الربط الآلي مع الجهات الحكومية المعنية من وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة.

وتطرق الاجتماع الى مؤشر تحسين بيئة الأعمال بتوفير البرامج الإلكترونية التي تخدم المواطنين وتسهم برفع ترتيب الكويت بالمؤشر والتي تتعلق بسهولة إصدار التراخيص وما أنجزه الجهاز التنفيذي بشأن تقليص الدورة المستندية والإجراءات لإنجاز معاملات البناء.