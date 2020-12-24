قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن طقس البلاد يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ويكون عموما مائلا للبرودة نهارا وباردا ليلا مع ظهور بعض السحب المتفرقة وفرص لتكون الضباب على بعض المناطق وذلك نتيجة تقدم امتداد مرتفع جوي يجلب معه كتلة هوائية باردة وجافة.

وتوقع مراقب التنبؤات الجوية في الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن يكون الطقس نهار اليوم الخميس معتدلا وتقل السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 20 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وذكر القراوي أن الطقس الليلة يكون باردا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية تتراوح ما بين 12 و42 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 7 و10 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس نهار غد الجمعة يكون مائلا للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية تتراوح ما بين 15 و42 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 16 و19 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وبين أن الطقس غدا ليلا يكون باردا إلى شديد البرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية وتتراوح ما بين 12 و42 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 4 و7 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاع الموج ما بين 2 و6 أقدام.

وقال القراوي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون مائلا للبرودة وتتكاثر السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية وتتراوح ما بين 15 و42 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 15 و18 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاع الموج ما بين 2 و6 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون باردا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 6 و9 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل ما بين 2 و 5 أقدام.