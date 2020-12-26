“التجارة”: إلغاء دعم تموين العمالة المنزلية.. بحال عدم وجود الكفيل في نفس البطاقة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، أن دعم التموين المخصص للعمالة المنزلية يشترط وجوده في البطاقة المدنية الأصلية للكفيل، مؤكدة أنها ستعمل على إلغائه في حال عدم وجود كفلائهم في نفس البطاقة التموينية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، أنه في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والشركة الكويتية للتموين وبفضل الربط الآلي بين مختلف الجهات الحكومية سيتم إلغاء العمالة المنزلية غير المدرجة على كفالة البطاقة التموينية، وفق ما ورد في وكالة الأنباء الكويتية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى تسجيل العمالة الجديدة عن طريق تحديث بيانات البطاقة التموينية عبر الموقع الإلكتروني eapp.moci.gov.kw، مؤكدة أنها ستعمل على العمل في هذا القرار مطلع شهر يناير المقبل.