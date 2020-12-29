الكويت يواجه العربي والقادسية يلاقي الفحيحيل في الجولة الأولى من “الدوري الممتاز”

أجرى الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قرعتي الدوري الكويتي الممتاز ودوري الدرجة الاولى لكرة القدم لموسم 2020 – 2021 بحضور ممثلي الاندية الرياضية.

واسفرت قرعة الدوري الممتاز (اس تي سي) والتي تشارك بها 10 اندية عن مواجه صعبة في الجولة الاولى لنادي الكويت (حامل اللقب) مع نظيره العربي فيما يواجه القادسية متصدر دوري «اس تي سي» التصنيف نظيره الفحيحيل، فيما وضعت القرعة السالمية بمواجهة كاظمة والنصر أمام الشباب وخيطان مقابل الساحل ومنافساتها من قسمين.

أما قرعة دوري «اس تي سي» للدرجة الاولى ومنافساتها من اربعة اقسام تقام بمشاركة خمسة اندية، فقد اسفرت عن مواجهة الجهراء لنظيره برقان، فيما يواجه الصليبيخات اليرموك في الجولة الاولى والتي سيغيب عنها نادي التضامن ليشارك في الجولة الثانية.

ويعد نادي القادسية الأكثر فوزا ببطولة الدوري بواقع 17 مرة يليه العربي والكويت بـ 16 مرة لكل منهما فيما حقق كاظمة والسالمية اللقب أربع مرات في حين أحرز الجهراء لقب الدوري مرة واحدة فقط.