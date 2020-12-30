“الداخلية”: لا تمديد لمهلة المخالفين وعليهم المغادرة قبل نهاية الشهر الجاري

المدير العام للادارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، العميد توحيد الكندري

قال المدير العام للادارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، العميد توحيد الكندري، إن «مهلة مخالفي قانون الإقامة للاشخاص الذين علقوا في البلاد، بسبب جائحة كورونا، ولم يتمكنوا من المغادرة، لن تمدد، وعليهم مغادرة البلاد قبل نهاية الشهر الحالي، وهي المهلة التي منحت لهم من قبل وزارة الداخلية».

وأضاف الكندري أن «هناك عددا كبيرا من الوافدين دخلوا البلاد بواسطة سمات زيارة تجارية وعائلية، ولم يتمكنوا من المغادرة، ومنحتهم الوزارة إقامات مؤقتة مدة 3 شهر جددت بـ3 مرات، وبعد تحسن الوضع العام، وفتح المطارات والرحلات الجوية والمنافذ طلب منهم المغادرة من خلال المهلة الأخيرة التي منحت لهم، واستمرت مدة شهر كامل».