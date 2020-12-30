سمو الأمير استقبل أعضاء مكتب المجلس

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه تشرف وأعضاء مكتب المجلس بلقاء صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في أول لقاء لمكتب المجلس مع سمو الأمير وسمو ولي العهد.

وأضاف في تصريح صحافي، ان اللقاء شهد العديد من التوجيهات والتوصيات ورسائل في غاية الأهمية تصب في صالح البلاد والعباد، نسال الله ان يعيننا على تطبيقها وتحويلها إلى واقع عملي يستفيد منه المواطن، مشيرا إلى أنه سيتم نقلها إلى أعضاء مجلس الأمة.

من جانب آخر، ذكر الغانم ان الجلسة المقبلة ستكون في 5 يناير، و كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله تكون سنة جديدة بها خير للكويت والكويتيين والعالم أجمع.