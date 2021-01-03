محليات

هيئة الطرق: مقطع “جسر النويصيب” قديم لحادثة وقعت منذ 3 سنوات

3 يناير، 2021
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اعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري أن مقطع الفيديو المتداول عبر بعض مواقع التواصل الإجتماعي حول سقوط جزء من “سقالة” جسر قيد الإنشاء على طريق النويصيب هو مقطع قديم لحادثة وقعت قبل 3 سنوات وتحديداً في 13 ديسمبر 2018.
وأهابت الهيئة في بيان لها من وسائل الإعلام المختلفة والحسابات الإخبارية على مواقع التواصل الإجتماعي بتحري الدقة عند نقل مثل هذه المعلومات والمقاطع المصورة لكونها بعيدة عن الحقيقة ولا تمت للواقع بصلة.

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