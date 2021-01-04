“جمارك الكويت”: ملتزمون بتطبيق قانون الجمارك الخليجي الموحد ولا يوجد أي تغيير أو قانون جديد

أوضحت الإدارة العامة للجمارك أنه لا يوجد قانون أو إجراء جديد يتم تطبيقه على المسافرين المغادرين والقادمين، وملتزمون بتطبيق قانون الجمارك الموحد ولائحتة التنفيذية بين دول مجلس التعاون الخليجي، ولم يطرأ أي تغيير على الإجراءات المتبعة في السابق.

وتشير الإدارة العامة للجمارك إلى أن ما تم تداوله فيما يتعلق بتحصيل ضريبة جمركية على الهدايا والأمتعة الشخصية ما هو إلا إجراء جمركي معتاد تقوم به الجمارك لبعض المترددين على الدائرة الجمركية، وذلك للتأكد من أن الأمتعة الشخصية والهدايا ليست ذات صفة تجارية، وهو ما يعتبر إحدى الوسائل غير القانونية لامتهان التجارة، وذلك وفق قاعدة بيانات معمول به لدى الإدارة العامة للجمارك، مع أحقية الإدارة بالتفتيش والتدقيق الجمركي حفاظاً على أمن وسلامة البلاد وحماية المال العام.

وتؤكد الإدارة العامة للجمارك للمواطنين والمقيمين العمل على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة للمغادرين والقادمين، وأنه سيتم الإعلان عن أي إجراءات جديدة تقوم بها بالمواقع الرسمية، ومن لديه أي شكوى أو استفسار فعليه تسجيلها بالموقع الإلكتروني الرسمي للإدارة، أو زيارة مكتب العلاقات العامة بمبنى الإدارة العامة للجمارك بالشويخ.