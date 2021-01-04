قام مبعوث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مساء اليوم الاثنين الموافق 4 يناير 2021 بنقل رسالة شفهية من سموه رعاه الله إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير دولة قطر الشقيقة تضمنت العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمھا وتعزيزھا في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة كما تضمنت اخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.
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