تأهل اليوم الاثنين ناديا القادسية والتضامن إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم ال28 بعد تغلبهما على العربي والجهراء ضمن منافسات دور الثمانية.

واستطاع القادسية التأهل على حساب غريمه التقليدي العربي في المباراة التي جمعتهما على استاد نادي الكويت بهدف نظيف سجله المخضرم بدر المطوع من ركلة جزاء في الدقيقة ال75.

وفي المباراة الأخرى التي جرت منافساتها على استاد عبدالله الخليفة الصباح تغلب التضامن على الجهراء بنتيجة (2-1).

وسجل للتضامن يوسف العنيزان وراشد المطيري فيما سجل هدف هدف الجهراء الوحيد يوسف الرشيدي ليودع الجهراءالبطولة.

وتأهل الكويت وبرقان أمس الأحد إلى الدور نصف النهائي بفوزهما على الساحل والفحيحيل.