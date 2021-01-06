استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم وبحضور سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح حيث منحه سموه رعاه الله (وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى) تقديرا لجهوده المميزة وخدماته الجليلة في مجال عمله خدمة لبلاده وتنمية أواصر العلاقات الأخوية التي تربط دولة الكويت بأشقائها في دول مجلس التعاون والدول العربية سعيا نحو توحيد الصف العربي ودوره في الجهود المبذولة لتحقيق ذلك متمنيا سموه له دوام التوفيق والسداد لمواصلة خدمة وطنه العزيز والإسهام في علوه ورفعة شأنه.

حضر المقابلة رئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح.