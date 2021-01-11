لماذا توقف الانتاج الدرامي ٢٠ عاماً؟! ولماذا يعود اليوم؟

الخبر : وزارة الاعلام تقرر إعادة إنتاج الأعمال الدرامية المتوقفة منذ ٢٠ عاما.

وفي تفاصيل القرار الذي نشر في الصحف اليوم أنه سيتم تشكيل لجان فنية وفرق متخصصة لإصدار لوائح وضوابط فنية وإدارية لمتابعة هذا الأمر.

لكن لم توضح الوزارة لماذا في الأساس كان انتاج الأعمال الدرامية متوقفا منذ ٢٠ عاماً؟ ولماذا اتخذ القرار اليوم بإعادة الانتاج؟ ولماذا تم استبدال الانتاج الدرامي بشراء أعمال وصف بعضها بـ”التجاري” ولم يحمل قيما فنية تستحق العرض على شاشة تلفزيون الكويت؟

من هي هذه اللجان التي سوف تقرر اختيار الأعمال الدرامية التي تستحق الإنتاج ؟ وهل سيضمن وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري عدم تدخل أشخاص نافذين لتمرير انتاج درامي لا يستحق الانتاج والعرض؟

لينتح تلفزيون الكويت عملاً واحداً أو اثنين أو ثلاثة فقط ولكن على درجة عالية من حسن اختيار النصوص والابداع في التنفيذ خير مليون مرة من انتاج عدد أكبر لمجرد توزيع ميزانية الوزارة على من لديه واسطة أو حظوة خاصة يستطيع من خلالها تمرير عمله بغض النظر عن قيمته الفنية التي يقدمها للمشاهد.

محرر الشؤون الفنية