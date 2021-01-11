بدر الداهوم يطلب من 7 وزراء كشفاً بأسماء شاغلي الوظائف الإشرافية في وزاراتهم

وجه النائب د. بدر الداهوم سؤالا إلى 7 وزراء هم وزراء الخارجية، والتربية والتعليم العالي، والداخلية، والشؤون الاجتماعية والأوقاف والشؤون الإسلامية، والإعلام والدولة لشؤون الشباب، والمالية، والصحة.

وطلب النائب تزويده وإفادته بما يلي:

1- كشف بأسماء شاغلي الوظائف الإشرافية، مع تزويدي بصورة ضوئية من قرارات ترقيتهم على هذه الوظائف.

2- كشف بأسماء شاغلي الوظائف الإشرافية بالتكليف، مع تزويدي بصورة ضوئية من قرارات التكليف.

3- ما القواعد المتبعة في إجراء الاختبارات التحريرية والشفهية لشغل هذه الوظائف؟

4- كشف بأسماء أعضاء اللجنة التي تشرف على مقابلات الوظائف الإشرافية.

5- كشف بالوظائف الإشرافية الشاغرة.

6- هل يوجد وصف وظيفي للوظائف الإشرافية معتمد من مجلس الخدمة المدنية؟

7- صورة ضوئية من الهيكل التنظيمي المعتمد للوزارة.