“الصندوق الكويتي”: تحويل 17 مليون دينار نسبة الأرباح المقتطعة إلى “السكنية” عن السنتين الماليتين السابقتين

قال نائب المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية غانم الغنيمان أن الصندوق قد قام بتحويل مبلغ 17 مليون دينار كويتي لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد اعتماد الحسابات الختامية للصندوق عن السنتين الماليتين 2018/2019 و 2019/ 2020

ووضح الغنيمان في تصريحه أن قانون الصندوق الذي عُدّل في 2003 يشمل تحويل 25 % من صافي الأرباح الخاصة بالصندوق الكويتي للتنمية إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية سنويا ؛ و أنه وحتى الآن قد تم تحويل 377 مليون دينار إلى المؤسسة منذ إقرار القانون لتعد هذه المساهمة إحدى أبرز المبادرات المحلية للصندوق وتشكل مردودا اقتصاديا كبير وداعم للتنمية المحلية .

ويجدر بالذكر أن الصندوق مؤسسة عامة كويتية تعتمد كلياً على مواردها الذاتية في تقديم القروض والمساعدات التنموية الأخرى.