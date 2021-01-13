سفارة الكويت: شهادة “PCR” للقادمين إلى أمريكا اعتبارا من 26 يناير

دعت سفارة الكويت في واشنطن اليوم الأربعاء كافة المواطنين القادمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى ضرورة اجراء اختبار فحص «PCR» يثبت خلوهم من فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» اعتبارا من 26 يناير الجاري.

وأوضحت السفارة في بيان أن الشهادة التي تثبت عدم الإصابة بالفيروس يتعين أن تكون صادرة قبل 72 ساعة من موعد المغادرة وذلك وفق الإجراءات الجديدة التي ستطبقها السلطات الصحية الامريكية.

كما دعت السفارة الى زيارة المراكز الوطنية للسيطرة على الأمراض والوقائية «CDC» للحصول على مزيد من المعلومات على الموقع التالي: www.cdc.gov