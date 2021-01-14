ركلات الترجيح تقود برشلونة لنهائي السوبر الإسباني

حقق برشلونة الانتصار بركلات الترجيح خلال مواجهة ريال سوسيداد، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1) ، في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

وسجل لبرشلونة فرينكي دي يونج في الدقيقة 39، بينما سجل لريال سوسيداد أويارزابال من ركلة جزاء في الدقيقة 51.

وبهذا التأهل سينتظر برشلونة، الفائز غدًا بين ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدور النهائي.

أول تهديد في المباراة، كان عبر ألكسندر إيزاك مهاجم ريال سوسيداد الذي سدد كرة رأسية مرت أعلى مرمى تير شتيجن في الدقيقة 3.

وأضاع بورتو فرصة تسجيل هدف التقدم لريال سوسيداد في الدقيقة 11، حيث تلقى تمريرة داخل المنطقة، وسدد كرة قوية مرت بجانب القائم الأيمن للحارس تير شتيجن.

ومن ركلة ركنية وصلت كرة عرضية داخل منطقة جزاء برشلونة، إلى روبين لي نورماند لاعب ريال سوسيداد والذي سدد كرة رأسية تصدى لها تير شتيجن حارس برشلونة بسهولة في الدقيقة 13.

وتألق تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، في التصدي لتسديدة من ألكسندر إيزاك مهاجم ريال سوسيداد داخل المنطقة في الدقيقة 17.

وجاءت أولى محاولات برشلونة في الدقيقة 22، حيث سدد كليمونت لينجليت مدافع البارسا كرة قوية مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى ريال سوسيداد.

وأرسل برايثوايت مهاجم برشلونة تصويبة من داخل منطقة الجزاء، لكن ريميرو حارس مرمى ريال سوسيداد تصدى لها بسهولة في الدقيقة 25.

ونجح فرينكي دي يونج في تسجيل هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 39، حيث تلقى كرة عرضية من أنطوان جريزمان على الطرف الأيسر، ليُسدد الهولندي الشاب بالرأس في منتصف المرمى.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح ريال سوسيداد بسبب وجود لمسة يد على فرينكي دي يونج لاعب برشلونة داخل منطقة الجزاء.

وانبرى أويارزابال لتنفيذ ركلة الجزاء، حيث سدد على يسار تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، ليُسجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 51.

وأهدر جريزمان فرصة تسجيل هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 58، حيث تلقى كرة عرضية من بوسكيتس داخل المنطقة وسدد على الطائر لكن الكرة مرت أعلى مرمى ريميرو حارس ريال سوسيداد.

وكاد ديمبلي أن يُضاعف النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 61، حيث سدد كرة أرضية قوية مرت بجانب القائم الأيسر للحارس ريميرو.

وتألق ريميرو حارس مرمى ريال سوسيداد، في التصدي لتسديدة قوية من بيدري لاعب برشلونة من داخل منطقة الجزاء، وحولها إلى ركنية، في الدقيقة 77.

واستمرت المحاولات من كلا الجانبين، لكن دون أي خطورة حقيقية، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ويتجه الفريقان إلى الأشواط الإضافية.

وتصدى تير شتيجن حارس برشلونة، ببراعة لتسديدة قوية من زالدوا لاعب سوسيداد في الدقيقة 93.

ونجح ريميرو حارس ريال سوسيداد في التصدي لتسديدة عثمان ديمبلي نجم برشلونة داخل المنطقة في الدقيقة 99.

وأضاع جريزمان فرصة جديدة لقتل المباراة لصالح برشلونة، حيث تألق ريميرو حارس سوسيداد، وترتد الكرة بهجوم عكسي كاد أويارزبال أن يُسجل هدفا لولا تألق تير شتيجن في الدقيقة 112.

وحرم القائم عدنان يانوزاي من تسجيل هدف الفوز لسوسيداد في الدقيقة 117، لتنتهي الأشواط الإضافية بالتعادل ويتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

وابتسم الحظ في ركلات الترجيح لبرشلونة الذي سجل 3 ركلات مقابل ركلتين فقط من لاعبي ريال سوسيداد.





