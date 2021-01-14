الإعلان عن مواعيد تراخيص البناء في المطلاع وجنوب عبدالله المبارك خلال أسبوع

رأس وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الخدمات د.عبدالله معرفي الاجتماع التنسيقي الثاني مع جهات الدولة ذات العلاقة باستكمال اجراءات اصدار تراخيص البناء للمواطنين اصحاب القسائم السكنية ضمن مشروعي مدينة المطلاع السكنية وضاحية جنوب عبدالله المبارك.

وحضر الاجتماع الذي عقد امس الاربعاء وزير الاشغال ووزير البلدية د.رنا الفارس ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء د.محمد الفارس ومدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.بدر الوقيان الى جانب مدير عام الهيئة العامة للطرق م.سهى اشكناني ومدير عام البلدية م.احمد المنفوحي وم. اسماعيل الفليكاوي وكيل وزارة الاشغال و م. جاسم النوري وكيل وزارة الكهرباء و الماء اضافة الى مجموعة من قياديي تلك الجهات.

ودعا المجتمعون الى تسهيل الصعاب وتذليل المعوقات في كل جهة حسب الاختصاص لتعجيل الاعمال في المشاريع التي يجري تسليمها للمواطنين.

وقرر المجتمعون السادة الوزراء ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة ان الاسبوع المقبل سوف يتم الإعلان عن مواعيد اصدار تراخيص البناء لأصحاب القسائم الجاهزة في مدينة المطلاع السكنية وجنوب عبدالله المبارك لإستكمال اجراءات بناء قسائمهم .