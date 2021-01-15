“الداخلية”: لجنة للنظر في تظلمات المتقدمين لوظيفة محقق

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه بناءً على إجراءات قبول المتقدمين لوظيفة باحث مبتدئ قانوني بالادارة العامة للتحقيقات، قرر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي تشكيل لجنة للنظر في التظلمات التي يتقدم بها من لم يتم قبوله، بعد اعلان اسماء المقبولين في الدفعة الأخيرة التي أعلنت نتائجها أمس.

وأضافت أنه سيتم استقبال هذه التظلمات إبتداء من يوم الأحد المقبل ولمدة 60 يوما، في مركز التدريب بالادارة العامة للتحقيقات في منطقة السالمية أثناء الدوام الرسمي.

وأوضحت الإدارة أن هذه اللجنة الخاصة سيشرف على سير اعمالها الوزير وتتألف من معنيين ومختصين، لهم خبرة بفحص النتائج والنظر في التظلمات والتدقيق في إجراءات ونتائج القبول لشغل وظيفة محقق «ج» بكل شفافية وإنصاف وعدالة .

ولأكد الإدارة أن الوزير شدد على ضرورة تشكيل لجنة مختصة من المدراء الحاليين والسابقين وأصحاب الاختصاص، ممن لديهم الخبرة في وضع سياسات واجراءات القبول وفق معايير واضحة وشاملة للمتقدمين في الدورات القادمة، ووضع آليه محددة واضحة وشفافة تكون فيها سياسة القبول وفق مسطرة واحدة على الجميع، مع الالتزام التام بمبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة لجميع أبناء الكويت من الذين يتقدمون لهذه الوظيفة حيث سيعتمد توصياتها بعد الانتهاء من عملها وتطبق على المتقدمين بالسنوات القادمة.