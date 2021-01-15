باريس يعلن إصابة بوكيتينو بفيروس كورونا

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الجمعة، إصابة ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للفريق، بفيروس كورونا.

وأشار النادي الباريسي، في بيان رسمي عبر حسابه على “تويتر”، إلى أن بوكيتينو بصدد تنفيذ البروتوكول الصحي للعزل الطبي للتعافي من الفيروس.

وأوضح أن المدربين المساعدين خيسوس بيريز وميجيل داجوستينو، سيقودان الفريق في مباراته ضد أنجيه، غدا السبت، في بطولة الدوري.

يذكر أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، قاد الفريق في 3 مباريات فقط منذ توليه المسؤولية، بعد إقالة الألماني توماس توخيل.

وحقق بوكيتينو أول بطولة في مسيرته المهنية الحالية، بعد الفوز على أولمبيك مارسيليا (2-1)، مساء الأربعاء، في كأس السوبر الفرنسي.