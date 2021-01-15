“التجارة”: إحالة الفيديو المتداول حول نقص الأرز إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية

قالت وزارة التجارة والصناعة، إنه بعد الاطلاع على الڤيديو المتداول عبر السوشيال ميديا، والذي يظهر فيه نقص في وزن الأرز داخل الأكياس، تم تحويل البلاغ إلى الإدارة المعنية للتحقق وإجراء اللازم.

وأضافت الوزارة: إذا ثبت وجود نقص في الكمية المعطاة لصاحب الڤيديو بعد الوقوف على جميع الملابسات فسيتخذ الإجراء القانوني اللازم.

وأوضحت «التجارة» ان الأرز يباع للمواطن في الأفرع التموينية بالكيلو وليس بالشوال، وقد يكون تم تفريغ كمية الأرز من الشوال بحسب عدد أفراد المسجلين في البطاقة التموينية لصاحب الشوال المعروض بالڤيديو المجهول.

وتؤكد الوزارة أن رقابتها تمتد من دخول المواد التموينية إلى مخازن الشركة الكويتية للتموين حتى تسليم الفروع المواد التموينية لصاحب البطاقة، بعدها يتم انتقال مسؤولية الرقابة إلى المواطن، داعية أصحاب البطاقات التموينية إلى التأكد من الوزن والعلب المستحقة لهم من المواد التموينية ومطابقتها مع الأوزان والأعداد الموجودة بالفاتورة قبل الخروج من فرع التموين.

وشددت «التجارة» على ضرورة المتابعة المستمرة للفروع التموينية من قبل فرق التفتيش التابعة للوزارة.

ودعت الوزارة صاحب الڤيديو المجهول لأن يتقدم بشكوى الى الوزارة عبر القنوات الرسمية لها ليتسنى لها اتخاذ الإجراء اللازم، كما دعت المواطنين إلى التأكد من الوزن والعلب المصروفة لهم من المواد التموينية عبر مطابقة الفاتورة مع الميزان قبل الخروج من فروع التموين، داعية المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال على الرقم«135» أو التوجه إلى أقرب مركز للرقابة التجارية الموجودة في المحافظات حال أراد مواطن تقديم شكوى رسمية.