محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 19 يناير 2021

18 يناير، 2021
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء
19 يناير 2021

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 24 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة في وقت لاحق .

ليلاً:
بارد و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف .

الحرارة العظمى: 22°
الحرارة الصغرى: 08&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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