حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 19 يناير 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء

حالة الطقس

نهارًا:

معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 24 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة في وقت لاحق .



ليلاً:

بارد و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف .

الحرارة العظمى: 22°

الحرارة الصغرى: 08°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.