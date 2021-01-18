حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 19 يناير 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الثلاثاء
19 يناير 2021
حالة الطقس
نهارًا:
معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 24 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة في وقت لاحق .
ليلاً:
بارد و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف .
الحرارة العظمى: 22°
الحرارة الصغرى: 08°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4   قدم.
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