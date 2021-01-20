دوري “stc” ينطلق غدا بمواجهة بين خيطان والساحل

تنطلق غدا منافسات الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم دوري (إس تي سي) للموسم الكروي (2020-2021) بمشاركة 10 فرق هي العربي والكويت والقادسية وخيطان والساحل وكاظمة والسالمية والفحيحيل والنصر والشباب.

وتبدأ المسابقة منافساتها بمواجهة واحدة تجمع خيطان مع الساحل على أن تستكمل منافساتها بعد غد (الجمعة) بلقاء يجمع القادسية مع الفحيحيل والشباب مع النصر.

وتختتم منافسات الجولة الأولى يوم السبت بمواجهات صعبة نسبيا تجمع كاظمة مع السالمية والعربي مع الكويت (حامل اللقب).

واستعدت الأندية لخوض غمار منافسات الدوري من خلال الحصص التدريبة والمباريات الودية للوقوف على جاهزية المستويين الفني والبدني للاعبين.

ووصلت الفرق الـ10 للدوري الممتاز بعد أن تأهلت في دوري التصنيف إذ تقسم الأندية إلى قسمين يضم الأول أصحاب المراكز من الأول حتى العاشر في الدوري الممتاز في حين يتنافس أصحاب المراكز المتبقية في دوري الدرجة الأولى.