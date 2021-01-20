“الأرصاد”: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مساء اليوم حتى الأحد

توقعت إدارة الأرصاد الجوية تأثر البلاد بتقدم امتداد مرتفع جوي مساء اليوم الأربعاء يجلب معه كتلة هوائية باردة وجافة ما يؤدي إلى نشاط في الرياح الشمالية الغربية خصوصاً على المناطق الساحلية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة حتى يوم الأحد المقبل.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالادارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن الطقس سيكون مائلاً للبرودة نهاراً إذ تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة بين 15 و18 درجة مئوية شديد البرودة ليلاً إذ تتراوح درجة الحرارة الصغرى المتوقعة بين درجتين و5 درجات مئوية.

ولفت الى ظهور بعض السحب المتفرقة وفرص لتكون الصقيع على بعض المناطق في يومي الجمعة والسبت المقبلين مبيناً أن درجات الحرارة ستعود للاعتدال اعتباراً من يوم الإثنين المقبل.