“الأشغال”: التعامل مع (792) بلاغاً لإصلاحات الطرق بمحافظات البلاد خلال اسبوع

أعلنت وزارة الأشغال العامة عن إحصاءات عدد الشكاوى والبلاغات والخاصة بإصلاحات الطرق والشبكات التي تلقاها قطاع هندسة الصيانة خلال الفترة من 13 وحتى 20 يناير الجاري والتي بلغت (792) شكوى في محافظات البلاد الست، وذلك من خلال بدالة طوارئ الأشغال (150) و عبر الواتساب (93333150) وبدالة الإدارة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن إجمالي عدد الشكاوى المنجزة خلال نفس الفترة بلغ (601) شكوى، في حين بلغ عدد الشكاوى الجاري العمل بها (189) شكوى.

كما شددت الوزارة على حرصها الكامل على الاستجابة الفورية لكافة شكاوى المواطنين والمقيمين على مدار الساعة من خلال البلاغات الهاتفية مباشرة على الخط الساخن (150) أو عبر رقم الواتس آب الخاص بطوارئ الأشغال (93333150).

وبينت الوزارة أنه بمجرد تلقي الشكوى أو البلاغ التي تقع ضمن اختصاصات الوزارة، يتم القيام بفتح ملفات في النظام الآلي الإلكتروني لمتابعة الشكاوى والبلاغات وتحويلها بشكل فوري إلى فرق الطوارئ التي تقوم بدورها بالتعامل مع هذه الشكاوى والبلاغات داخل قطاعات الوزارة المعنية في كافة المناطق بالمحافظات إلى أن يتم إنجازها.