حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 22 يناير 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للبروده الى بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 15 – 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .



ليلاً:

شديد البرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة مع فرصة لتكون الصقيع في المناطق الزراعية و الصحراوية .

الحرارة العظمى: 15°

الحرارة الصغرى: 04°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 4 قدم.