محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 22 يناير 2021

21 يناير، 2021
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة
22 يناير 2021

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للبروده الى بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 15 – 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلاً:
شديد البرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة مع فرصة لتكون الصقيع في المناطق الزراعية و الصحراوية .

الحرارة العظمى: 15°
الحرارة الصغرى: 04&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 4 &#160 قدم.

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