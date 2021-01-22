برشلونة ينجو من فخ كورنيا في الوقت الإضافي

حقق برشلونة انتصارًا صعبًا بشق الأنفس على كورنيا بنتيجة (2-0)، في إطار منافسات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، وحسم عبوره للدور التالي.

وسجل أهداف برشلونة في المباراة عثمان ديمبلي في الدقيقة 92، ومارتن برايثوايت في الدقيقة (120+1).

بدأ برشلونة المباراة باستحواذ تام على الكرة، لكن دون أي تهديد يُذكر خلال أول 30 دقيقة من اللقاء.

وجاء أول تهديد في الدقيقة 33 عبر ترينكاو مهاجم برشلونة، والذي سدد كرة أرضية بعد تمريرة من زميله بيانيتش، لكن رامون خوان حارس مرمى كورنيا تصدى لها ببراعة.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة غير مباشرة لكورنيا من خارج المنطقة، ووصلت كرة عرضية داخل المنطقة لإلوي جيلا الذي سدد كرة رأسية مرت أعلى المرمى.

وتدخل ألبرت إسيتاس بعنف على أراوخو لاعب برشلونة في منطقة الجزاء، ليُقرر حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء، انبرى لتنفيذها ميرالم بيانيتش والذي سدد على يمين الحارس رامون خوان الذي تألق وتصدى للكرة ليحرم البارسا من التقدم في الدقيقة 39.

وانتهى الشوط الأول، بالتعادل السلبي دون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر مارتن برايثوايت مهاجم برشلونة، فرصة تسجيل هدف التقدم، حيث تلقى كرة عرضية أرضية من جريزمان داخل المنطقة، وسدد كرة تصدى لها الحارس رامون وخوان وحولها إلى ركنية.

وأرسل جريزمان، تسديدة مباغتة في الدقيقة 54، من داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت أعلى مرمى كورنيا.

وأضاع إيلوي مهاجم كورنيا فرصة خطرة لتسجيل هدف التقدم، حيث وصلته كرة عرضية داخل المنطقة، لكنه سدد بجانب القائم الأيمن لحارس برشلونة نيتو.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لبرشلونة، إثر التدخل العنيف من بول لاعب كورنيا على لينجليت، وانبرى لتنفيذها الفرنسي عثمان ديمبلي والذي سدد في منتصف المرمى ليتصدى لها الحارس رامون خوان ببراعة في الدقيقة 80.

وأهدر برايثوايت مهاجم برشلونة فرصة خطرة، حيث تلقى كرة عرضية أمام مرمى كورنيا، لكنه سدد بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 83.

وأرسل بيانيتش تسديدة قوية من خارج المنطقة تصدى لها حارس مرمى كورنيا رامون خوان، لتصطدم بالعارضة الأفقية وتخرج إلى الركنية في الدقيقة 89، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ونجح عثمان ديمبلي في تسجيل هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 92، بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة على يسار الحارس رامون خوان.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية في وجه ألبرت إستياس لاعب كورنيا بسبب تدخله العنيف على أراوخو، ويطرده من ملعب اللقاء.

واستمرت محاولات برشلونة بحثًا عن مضاعفة النتيجة، وبالفعل نجح مارتن برايثوايت في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 121، بعد تمريرة من بيدري أمام الشباك الخالية، ليواصل البارسا رحلته في البطولة بعد إقصاء ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.











