السعدون: برد “الأزيرق” مستمر حتى نهاية يناير

قال الفلكي والمؤرخ الكويتي عادل السعدون اليوم إن برد (الأزيرق) الذي يأتي عادة في 24 يناير ويستمر حتى نهاية الشهر حل قبل موعده بيومين.

وأضاف السعدون في تصريح إن «الأزيرق» يتصف ببرودة شديدة تزرق معه الوجوه والأطراف وتدمي أنوف الماشية والإبل ويقال إنه «مبكي الحصني» (أي الثعلب).

وأوضح أنه في نهاية (الأزيرق) يختتم البرد الشديد وقد يستمر حتى شهر فبراير الذي سجل في السنين الماضية درجات حرارة منخفضة.

وذكر إن برد (الأزيرق) يتصف بهبوب رياح شمالية غربية باردة متوسطة السرعة وأحيانا تشتد سرعتها نتيجة تمركز مرتفع جوي على بحر قزوين مما يدفع بالرياح الشمالية الغربية الباردة الى بلاد الشام والجزيرة العربية بما فيها الكويت.

وبين أن درجات الحرارة في هذه الفترة تصل احيانا الى حوالي درجة مئوية واحدة أو تحت الصفر في اخر الليل واكثر المناطق التي تتأثر بالبرد هي المكشوفة والصحراوية والمزارع وينتج عن هذه البرودة الصقيع.