حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 23 يناير 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للبروده والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .



ليلاً:

بارد جدا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الصقيع في المناطق الزراعية و الصحراوية .

الحرارة العظمى: 17°

الحرارة الصغرى: 04°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.