محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 23 يناير 2021

22 يناير، 2021
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت
23 يناير 2021

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للبروده والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلاً:
بارد جدا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الصقيع في المناطق الزراعية و الصحراوية .

الحرارة العظمى: 17°
الحرارة الصغرى: 04&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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