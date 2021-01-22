حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 23 يناير 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم
السبت
23 يناير 2021
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للبروده والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
ليلاً:
بارد جدا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الصقيع في المناطق الزراعية و الصحراوية .
الحرارة العظمى: 17°
الحرارة الصغرى: 04°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4   قدم.
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