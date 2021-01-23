شهد اختتام منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (إس.تي.سي) موسم (2020 – 2021) اليوم السبت فوز (السالمية) على نظيره (كاظمة) بنتيجة (2 – 1) وتعادل (الكويت) و(العربي) بهدف لكل منهما.

في المباراة الأولى التي جرت على استاد (الصداقة والسلام) سجل هدف سبق (السالمية) لاعبه الواعد مبارك الفنيني في الدقيقة ال16 وعزز زميله المحترف باتريك فابيانو التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة ال42 في حين سجل (كاظمة) هدف تقليص الفارق عبر لاعبه طلال طارق في الدقيقة ال66.

في المباراة الثانية التي أقيمت على استاد (نادي الكويت) تقدم (صاحب الأرض) عبر اللاعب فيصل زايد في الدقيقة ال40 قبل أن يدرك (الفريق الضيف) التعادل عبر لاعبه البديل سلمان العوضي في الدقيقة ال85.

بنهاية لقاءات الجولة الأولى التي انطلقت أمس الأول تصدر (القادسية) الترتيب بثلاثة نقاط تلته فرق (الساحل) و(السالمية) و(النصر) في المراكز الثاني والثالث والرابع على التوالي بثلاث نقاط أيضا – مع فارق الأهداف – في حين جاء فريق (الكويت) في المركز الخامس و(العربي) سادسا بنقطة لكل منهما.

وحلت أندية (كاظمة) و(الشباب) و(خيطان) و(الفحيحيل) في المراكز من السابع حتى العاشر دون نقطة.

وانطلقت أول مسابقة للدوري الكويتي لكرة القدم في الموسم الرياضي 1961 – 1962 ويعد نادي (القادسية) الأكثر فوزا بواقع 17 نسخة يليه (العربي) و(الكويت) ب16 نسخة لكل منهما فيما حقق (كاظمة) و(السالمية) اللقب أربع مرات وحاز (الجهراء) لقب البطولة مرة واحدة فقط.