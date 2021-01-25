معرفي: بدء توزيع شقق “جابر الأحمد” في فبراير

أعلن وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات الدكتور عبدالله معرفي عن بدء عملية توزيع الشقق الحكومية في مدينة جابر الأحمد السكنية في فبراير المقبل.

وقال معرفي إنه أوعز لمسؤولي المؤسسة وقطاعاتها في اجتماع لقياداتها عقد صباح اليوم، بوضع برنامج زمني لتوزيع شقق مدينة جابر الأحمد على المواطنين أصحاب التخصيص، مشيرا الى أن الإعلان للاستدعاء سيكون يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير المقبل وأول قرعة بتاريخ 10 فبراير .

وأضاف إن القطاعات ذات الاختصاص بالمؤسسة تعمل على قدم وساق من أجل المباشرة بسرعة تنفيذ الخطة والجدول الزمني لعملية توزيع الشقق الحكومية بالمشروع والتي يستفاد منها نحو 350 أسرة كويتية حاليا وذلك بما يتناسب مع الاشتراطات الصحية.