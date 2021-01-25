“القوى العاملة” تفتح باب تحويل أذونات العمل عبر “أسهل”

كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة عن تفعيلها أمس 11 خدمة جديدة على النظام الآلي “أسهل”.

وتضمنت الخدمات التي تم تفعيلها أخيرا ما يلي:

1- خدمة تحديث بيانات الترخيص.

2- طلب تحويل إذن عمل لصاحب عمل جديد.

3- اعتماد طلبات تحويل إذن عمل.

4- طلب تحويل إذن عمل لنفس صاحب العمل.

5- خدمة إضافة ترخيص جديد.

6- خدمة تحديث بيانات اتصال المفوض بالتوقيع.

7- خدمة نقل ترخيص بين الملفات.

8- خدمة تصنيف ترخيص كمشروع صغير.

9- خدمة طلب إلغاء ترخيص مسجل على ملف.

10- إلغاء إذن العمل تحويل إلى القطاع الحكومي.

11- إلغاء إذن العمل تحويل الى التحاق بعائل.