انهيار جسر قيد الانشاء على طريق الغوص

اصطدمت شاحنة محملة بالطابوق ومزودة بجهاز “ونش” بجسر قيد الانشاء على طريق الغوص مقابل منطقة جابر العلي باتجاه الفنطاس صباح اليوم مما أدى إلى انهيار الجسر وسقوط أجزاء منه على الطريق العام وتسبب في ربكة مرورية.

وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ”الجريدة.”، ان عمال احدى الشركات المتعاقدة مع وزارة الاشغال والتي تعمل على انشاء جسر على احد تقاطعات شارع الغوص، ابلغوا غرفة العمليات ان شاحنة اصطدمت بالجسر مما ادى الى سقوطه، مشيراً الى انه وفور تلقي البلاغ توجه رجال دوريات الحركة المرورية بمرور محافظة مبارك الكبير ودوريات شرطة النجدة الى موقع الحادث.

واضاف المصدر ان الحادث لم يسفر عن وقوع اي اصابات واقتصر على الخسائر المادية، لافتاً الى رجال دوريات المرور والنجدة عملوا على تنظيم حركة السير حتى تم رفع انقاض الجسر من قبل الشركة المختصة، لافتاً إلى ان رجال المرور أحالوا سائق الشاحنة المتسبب بالحادث الى جهات التحقيق.