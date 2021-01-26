عناد: اللاعبون جاهزون للقاء العراق غداً

قال مساعد مدرب منتخب الكويت ثامر عناد اليوم الثلاثاء أن لاعبين الازرق “جاهزون للقاء منتخب العراق يوم غد الاربعاء في مباراة ودية دولية تجمعهما على استاد «جذع النخلة» في محافظة البصرة العراقية”.

واكد عناد لوكالة الانباء الكويتية «كونا» على هامش تدريبات الازرق والذي اجراها على ملعب المباراة نفسه على ثقته باللاعبين لتقديم مستوى يليق باسم منتخب الكويت.

واوضح عناد ان اللاعب بدر المطوع يعاني من اصابة طفيفة قد تمنعه من اللعب يوم الغد حيث سيتم استشارة طبيب المنتخب عبدالمجيد البناي قبيل بدء المباراة لمعرفة امكانية خوضه للمباراة او دخوله كبديل.

واشار الى ان الجهاز الفني بقيادة الاسباني اندريس كاراسكو استفاد من مباراة الازرق مع نظيره الفلسطيني الاسبوع الماضي والتي انتهت بنتيجة «1-0» لمصلحة فلسطين معربا عن امله ان مباراة الغد تظهر بمستوى يليق بمكانة المنتخبين.

بدوره قال لاعب منتخب الكويت بندر السلامة في تصريح مماثل ل«كونا» انه وزملاءه جاهزون من الناحية الفنية والبدنية معربا عن تمنياته ان يقدموا المطلوب منهم على اكمل وجه.

يذكر ان المنتخبين التقوا في السابق 39 مرة فاز العراق ب16 منها فيما فاز منتخب الكويت 14 مرة وتعادلا تسع مرات.

وتقام المبارة التي جاءت بدعوة من قبل وزارة الشباب والرياضة العراقية اجل تقيم المباراة استعدادا لأستضافة مدينة البصرة بطولة كأسالخليج العربي المقبلة «خليجي 25» فضلا عن استعدادت المنتخبين لأستئناف تصفيات كأسي العالم وآسيا المشتركة.

ويشارك منتخب الكويت في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 لكرة القدم في المجموعةالثانية الى جانب استراليا والأردن والصين تايبيه والنيبال.