حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 28 يناير 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس

حالة الطقس

نهارًا:

دافئ والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب المتفرقة .



ليلاً:

مائل للبروده الى بارد والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 26°

الحرارة الصغرى: 10°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.