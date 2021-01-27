منتخب الكويت يخسر أمام نظيره العراقي في مباراة دولية ودية

خسر منتخب الكويت الوطني لكرة القدم اليوم الأربعاء، أمام نظيره العراقي بنتيجة «1-2» في مباراة دولية ودية، جمعتهما على استاد «جذع النخلة» في المدينة الرياضية بالبصرة.

وشهد الثلث الأول من الشوط الأول من المباراة أفضلية واضحة لمنتخب العراق، بفضل التجانس بين اللاعبين ليعود بعدها لاعبو الأزرق، لأجواءالمنافسة والاستفادة من الفرص لينجح عيد الرشيد بتسجيل هدف السبق بالدقيقة 24 ليتقاسم بعدها المنتخبين المنافسة بينهما.

وفي بداية الشوط الثاني، أهدر الأزرق عددا من الفرص والتي لم تترجم لأهداف ليستثمر منتخب العراق ارتباك الدفاع، ويسجل هدف التعادل عبر لاعبه محمد داوود في الدقيقة 80 من زمن المباراة.

وفي الدقيقة 88 تحصل منتخب العراق على ركلة جزاء اسكنها ايمن حسين بين الخشبات الثلاث ليعلن فوز منتخبه بنتيجة «2-1».

يذكر ان المنتخبين تقابلا في السابق 39 مرة في تاريخهم حيث فاز المنتخب العراقي 16 مره بينما فاز المنتخب الكويتي 14 مرة وتعادلا تسع مرات.

وتقام المبارة التي جاءت بدعوة من وزارة الشباب والرياضة العراقية استعدادا لاستضافة مدينة البصرة بطولة كأس الخليج العربي المقبلة «خليجي 25» فضلا عن استعدادت المنتخبين لاستئناف تصفيات كأسي العالم وآسيا المشتركة.

ويشارك منتخب الكويت في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 لكرة القدم في المجموعة الثانية الى جانب استراليا والأردن والصين تايبيه والنيبال.