محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 29 يناير 2021

منذ 3 ساعات
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة
29 يناير 2021

حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
مائل للبروده الى بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 28°
الحرارة الصغرى: 11&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 6 &#160 قدم.

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