الفارس تطلع على مشروع خيطان الجنوبي.. ونسب الإنجاز وفق البرنامج الزمني

أكدت مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف المهندسة سهى أشكناني على حرص وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية الدكتورة رنا الفارس على متابعة الأعمال التي تتم في البنية التحتية لمشروع خيطان الجنوبي الإسكاني والتي قد تخطت النسبة المخطط لها وهو ما يدل على الاهتمام العالي من قبل العاملين بالهيئة العامة للطرق والنقل البري في إنجاز هذا المشروع المهم.

و من جانبه بين مهندس العقد م.علي كرم على هامش جولة ميدانية قامت بها الوزيرة الفارس في مشروع خيطان الجنوبي الإسكاني بأن الأعمال مستمرة في هذا المشروع الذي يعد من المشاريع التي تم توقيع عقد تنفيذ البنية التحتية لها خلال شهر إبريل من العام الماضي 2020 في خضم مرحلة التصدي لأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وأنه وبالرغم من جميع التحديات التي تواجه هذا المشروع على وجه التحديد إلا أن تعاون الجهات الرقابية والتنسيق مع جهات الدولة المختلفة ساهمت في أن يكون العمل في المشروع مستمر ويمضي بشكل متسارع ونسبة الإنجاز الفعلية للبنية التحتية للمشروع تسير وفق نسب الإنجاز المخطط لها، حيث أن نسبة الإنجاز الفعلية تجاوزت (37%) بينما نسبة الإنجاز المخطط لها من المفترض ان تكون (35%).

و اوضح م.كرم أن جهود الوزيرة د.رنا الفارس و متابعتها للأعمال التي تتم في موقع المشروع يأتي لإيمانها بضرورة مواكبة متطلبات المرحلة من الحرص على كفاءة العمل المتزامنة مع سرعة الإنجاز وهذا ما نحرص عليه في كل جولة نقوم بها لمشروع خيطان الجنوبي الإسكاني الذي نتابع فيه تطور في نسبة الإنجاز علاوة على استعراض الملاحظات المختلفة حول ما يتم في المشروع.

وأكد م.كرم على أن مشروع خيطان الجنوبي الإسكاني يحظى بأولوية عالية في أجندة عمل معالي وزيرة للأشغال العامة ووزيرة للدولة للشؤون البلدية الدكتورة رنا عبدالله الفارس، حيث ان هناك الكثير من المواطنين بانتظار انجاز هذا المشروع للبدء ببناء منازلهم، وإن الوزيرة مستمرة شخصياً في متابعة الأعمال حتى يتم إنجاز المشروع بالصورة المطلوبة.