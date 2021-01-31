وزارة الإعلام: تشكيل لجنة لشراء الأعمال المميزة

شكلت وزارة الإعلام، لجنة شراء الأعمال المميزة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون تركي المطيري، وعضوية عدد من مديري الإدارات والمراقبين.

وحسب القرار الإداري الذي حصلت “الجريدة” على نسخة منه، تتمثل مهمة اللجنة، في دراسة الخطة السنوية للأعمال التلفزيونية والإذاعية وقطاع الأخبار المعتمدة من وكيل الوزارة، بالإضافة إلى الالتزام بشراء الأعمال بنظام الشراء المميز بناء على الاحتياجات المعتمدة بالخطة البرامجية من حيث النوع والعدد.

وتتضمن اختصاصات اللجنة، دراسة وتقييم العروض المقدمة من منشآت الإنتاج الفني بنظام الشراء المميز لانتقاء الأعمال والبرامج التي تصلح للعرض على شاشات تلفزيون وإذاعة دولة الكويت، وفقا للخطة البرامجية المعتمدة، وللجنة أن تطلب من مؤسسات الانتاج الفني المعلومات والمستندات التي تراها لازمة لإنجاز أعمالها، فضلا عن إلزام منشآت الإنتاج الفني بأن تتضمن عروضها بيانا تفصيلا فنيا وماليا للعمل المعروض بنظام الشراء المميز.

وتشمل مهام واختصاصات اللجنة أيضا، إحالة الأعمال التلفزيونية المزمع شراؤها إلى لجنة المشاهدة والرقابة لإبداء الرأي الفني والبت فيها، والتصديق على قرارات لجنة المشاهدة والرقابة واعتماد التوصية النهائية بالشراء وقيمته أو بالرفض، وبيان الأسباب التي اعتمدتها اللجنة لاعتبار العمل مميزا من عدمه من النواحي الإعلامية والفنية والمالية، بالإضافة إلى متابعة إجراءات التعاقد سواء كان شراء أو استئجارا والتأكد من الحصول على كافة موافقات الجهات الرقابية، على أن يقدم رئيس اللجنة إلى وكيل الوزارة، تقريرا عن أعمال اللجنة وما توصلت إليه وما اتخذته من توصيات.