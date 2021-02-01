ولي العهد يرعى غدا حفل تسليم جوائز بطولة سموه لسباق الخيل

يشمل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برعايته حفل تسليم كأس وجوائز بطولة سمو ولي العهد لسباق الخيل للموسم الرياضي 2020 / 2021 الذي ينظمه نادي فروسية الفروانية.

وقد أناب سموه محافظ الفروانية الشيخ مشعل جابر عبدالله لحضور الحفل في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بموقع النادي يوم غد الثلاثاء.