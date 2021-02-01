محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 02 فبراير 2021

منذ ساعتين
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء
02 فبراير 2021

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للبروده إلى معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة في وقت لاحق .

ليلاً:
مائل للبروده إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 23°
الحرارة الصغرى: 06&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 &#160 قدم.

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