حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 02 فبراير 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للبروده إلى معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة في وقت لاحق .



ليلاً:

مائل للبروده إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 23°

الحرارة الصغرى: 06°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.