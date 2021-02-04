برشلونة يتفادى مفاجآت غرناطة بسيناريو مثير

قلب برشلونة الطاولة على غرناطة، بالفوز عليه بنتيجة (5-3) بعدما كان الفريق الكتالوني متأخرًا في النتيجة، في إطار منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وسجل الأهداف لغرناطة كينيدي في الدقيقة 33، وسولدادو في الدقيقة 47، وفيكو من ركلة جزاء في الدقيقة 103، بينما سجل لبرشلونة أنطوان جريزمان هدفين في الدقائق 88 و100، وجوردي ألبا في الدقيقة (90+2) و113، وفرينكي دي يونج في الدقيقة 108.

بدأت المباراة بضغط من برشلونة، حيث تلقى ميسي تمريرة من زميله ترينكاو داخل المنطقة، وسدد بقوة لكن سكانديل حارس مرمى غرناطة تصدى لها ببراعة في الدقيقة 2.

وأهدر برشلونة فرصة تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 7، إذ مرر ميسي كرة داخل المنطقة، لكن حارس غرناطة سكانديل لمسها بيده لتصل إلى أقدام ترينكاو الذي سدد بقوة لكن الحارس حولها إلى ركنية.

وسدد أراوخو مدافع برشلونة كرة رأسية مرت أعلى مرمى غرناطة في الدقيقة 8.

وجاءت أولى فرص غرناطة في الدقيقة 20، حيث سدد بويرتاس كرة رأسية لكنها مرت أعلى مرمى تير شتيجن حارس مرمى برشلونة.

وتألق سكانديل حارس مرمى غرناطة في التصدي لركلة حرة مباشرة نفذها الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة في الدقيقة 23، وحولها إلى الركنية.

وأرسل ميسي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وصلت لرأس المدافع رونالد أراوخو، الذي سدد كرة مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى غرناطة في الدقيقة 30.

ونجح روبرت كينيدي في تسجيل هدف التقدم لغرناطة في الدقيقة 33، حيث استغل زميله سورو خطأ ساذج من أومتيتي مدافع برشلونة، ومرر له كرة عرضية داخل المنطقة ليُسجل بسهولة في شباك الحارس تير شتيجن.

وأهدر كينيدي فرصة مضاعفة النتيجة لغرناطة في الدقيقة 35، حيث انطلق داخل منطقة جزاء برشلونة، وراوغ المدافع أراوخو لكنه سدد بجانب القائم الأيسر برعونة شديدة.

وانطلق سيرجي روبيرتو الظهير الأيمن لبرشلونة، ثم أرسل تصويبة قوية على حدود منطقة الجزاء، لكن سكانديل حارس مرمى غرناطة تصدى لها على مرتين في الدقيقة 42.

وانتهى الشوط الأول بتقدم غرناطة بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح روبرتو سولدادو في تسجيل الهدف الثاني لغرناطة، حيث تلقى كرة في العمق من زميله مونتورو ولم ينجح أومتيتي في اللحاق به، لينفرد بتير شتيجن ويسدد على يساره، ليُضاعف النتيجة للفريق الأندلسي.

وكاد ماتشيس أن يُضيف الهدف الثالث لغرناطة في الدقيقة 56، حيث مر من بيدري وبوسكيتس قبل أن يُسدد كرة تصدى لها الحارس تير شتيجن.

وسقط روبيرتو على الأرض حيث اشتكى من ألم عضلي في الفخذ، ليُقرر رونالد كومان المدير الفني سحبه والدفع بالأمريكي سيرجينو دست بدلا منه في الدقيقة 57.

وحرمت العارضة الأفقية ترينكاو لاعب برشلونة من تسجيل الهدف الأول، والذي تلقى تمريرة من ميسي داخل المنطقة، وسدد كرة ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 62.

وقرر رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، تنشيط الخط الهجومي حيث أشرك برايثوايت وديمبلي بدلا من أومتيتي وترينكاو على الترتيب، ولاحقًا دفع بريكي بويج بدلا من بوسكيتس.



وسدد أنطوان جريزمان ركلة مزدوجة داخل منطقة الجزاء، مستغلا عودة الكرة من دفاع غرناطة، لكن الحارس سكانديل تألق وحولها إلى الركنية في الدقيقة 82.

وحرمت العارضة الأفقية عثمان ديمبلي من تسجيل الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 87.

وتلقى جريزمان كرة عرضية من ميسي داخل المنطقة، وسدد في الحارس سكانديل لترطم الكرة به وتسكن مرماه في الدقيقة 88.

وعاند الحظ ميسي في الدقيقة 90، حيث سدد كرة قوية بعد مراوغة الدفاع لكن الكرة اصطدمت بالقائم الأيمن.

واقتنص جوردي ألبا هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 92، حيث تلقى تمريرة بالرأس من جريزمان داخل المنطقة، وسدد بالرأس على يسار حارس غرناطة، ليتجه الفريقان إلى الأشواط الإضافية.

وسجل جريزمان الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 100، حيث تلقى كرة عرضية من ألبا، وسدد رأسية قوية يسار حارس غرناطة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لغرناطة، بعد تدخل من دست على نيفا، وانبرى لتنفيذها فيدي فيكو والذي سدد بنجاح على يمين تير شتيجن، ليُسجل الهدف الثالث والتعادل لفريقه في الدقيقة 103.

ونجح فرينكي دي يونج في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 108، حيث سدد ميسي كرة تصدى لها حارس غرناطة، لترتد أمام دي يونج الذي سدد على يساره.

وسجل ألبا الهدف الخامس في الدقيقة 113، حيث تلقى كرة عرضية من جريزمان داخل المنطقة، وسدد كرة صاروخية على الطائر أقصى يسار حارس غرناطة، ليتأكد عبور البارسا للدور نصف النهائي.





