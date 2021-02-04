“الصحة” سحب وتعليق مستحضر بروفينال للتحقق من مطابقته للمواصفات الجديدة المعتمدة

أعلن الوكیل المساعد لشؤون الرقابة الدوائیة والغذائیة في وزارة الصحة د. عبدالله البدر عن إصدار إدارة تسجیل ومراقبة الأدویة الطبیة والنباتیة قرارا بسحب وتعلیق تسجیل مستحضر (بروفینال) شراب من انتاج شركة جلفار الإماراتیة.

وأوضح البدر لـ “كونا” أن ھذا الإجراء جاء بناء على التعمیم الصادر من وزارة الصحة ووقایة المجتمع بدولة الإمارات العربیة المتحدة بلد المنشأ للمستحضر وذلك لعدم مطابقة عدد من التشغیلات للمواصفات المعتمدة لكمیة المادة الفعالة ووجود ترسبات غیر ذائبة أعلى جدار الزجاجة لا تذوب بالرج.

وأضاف أن تعلیق تسجیل المستحضر في دولة الكویت سیستمر لحین التحقق من مطابقة التشغیلات الجدیدة للمواصفات المعتمدة لافتا إلى أن التشغیلات غیر المطابقة للمواصفات غیر متوفرة في دولة الكویت.

وأشار إلى أنه منذ عام 2018 لم یتم التصریح بالتداول لمستحضر (بروفینال) شراب مؤكدا أن أي دواء یجب أن یخضع للتحلیل للتأكد من جودته بمختبرات إدارة تسجیل ومراقبة الأدویة الطبیة والنباتیة قبل السماح بتداولھا.