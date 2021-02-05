“هيئة الغذاء” تضبط 700 كيلو لحوم منتهية الصلاحية في “مبارك الكبير”

شنت إدارة تفتيش محافظة مبارك الكبير بالهيئة العامة للغذاء والتغذية جولة دورية لأخذ عينات عشوائية في منطقة صبحان الصناعية من عدة منشآت غذائية، وأسفرت الجولة عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات القياسية تقدر بزنة 700 كيلوغرام.

كما جرى تحرير عدد من التعهدات والمحاضر لمخالفة الاشتراطات الصحية، وتحضير مواد غذائية بطريقة غير صحيحة، وعدم الالتزام بالنظافة العامة، وسوء تخزين مواد غذائية، الى جانب عدم توافر الاشتراطات الصحية والفنية في بعض هذه المنشآت وعدم الالتزام بغلق فتحات الصرف الصحي.

وحرر مفتشو الإدارة محاضر ضبط مخالفات وضبط أغذية وإتلاف تمهيداً لتحويلها الى النيابة كما تم التأكد من الاشتراطات الصحية للمنشآت والتأكد من الشهادات الصحية للعمالة وتم إعطاء عدة تعهدات في هذا الشأن، علما بأن الجولات مستمرة في المحافظة بشكل دوري لصحة وسلامة المستهلك.

وأعلنت الإدارة عن إتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه 3 منشآت وصدور قرار إغلاقها على إثر مخالفات تم ضبطها.