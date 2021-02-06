سفارة الكويت لدى فرنسا تدعو رعاياها للتواصل معها

دعت سفارة الكويت لدى فرنسا، اليوم السبت، جميع المواطنين الكويتيين الموجودين على الاراضي الفرنسية بضرورة التواصل معها لتسجيل بياناتهم.

وأكدت السفارة في بيان ضرورة التواصل معها في حالة الطوارئ عبر الارقام التالية: 0670673834 و 0147235425.

وشددت على ضرورة الالتزام بالقرارات الصحية التي تصدرها فرنسا نظرا لما تشهده البلاد والدول المجاورة من ارتفاع حالات الاصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وسجلت فرنسا امس الجمعة 22139 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3296747 حالة.