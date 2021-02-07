الكويت تستنكر استمرار استهداف أراضي السعودية من قبل المليشيات الحوثية

‏أعربت وزارة الخارجية اليوم عن إدانة واستنكار دولة الكويت و بأشد العبارات “استمرار استهداف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة مفخخة من قبل المليشيات الحوثية”.

وأوضحت الوزارة في بيان أن “استمرار هذه الجرائم النكراء يعد إمعاناً بتهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة وانتهاكاً صريحاً وصارخاً للقانون الدولي والإنساني الذي يجرم الاعتداء على المناطق المدنية والمدنيين الأمر الذي يستوجب وعلى الفور تحركا سريعا من المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن للجم هذه الإعتداءات ووضع حد لها”.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب الأشقاء في المملكة ‏العربية السعودية وتأييدها جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها واستقرارها.